Ученые назвали популярный напиток, который приводит к раку кишечника

Рак кишечника - очень частое онкологическое заболевание, которое встречается в наше время. Недавнее исследование показало "убедительную" связь между популярным напитком и повышенным риском этого опасного заболевания.

Что такое рак кишечника

Заболевание начинается, когда раковые клетки бесконтрольно делятся и размножаются в толстой кишке. Точная причина рака кишечника пока что неизвестна.

Однако исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития. Недавнее исследование сообщает, что именно потребление алкоголя в разы повышает риски рака кишечника.

Исследование, опубликованное в журнале Jama показало, что именно спиртные напитки могут приводить к образованию раковых клеток в кишечнике.

Сколько алкоголя опасно?

В частности, ученые обнаружили, что употребление четырех или более алкогольных напитков в неделю связано с повышенным риском рака кишечника.

Ранее исследование выявило повышенный риск рака кишечника у тех, кто пьет одну порцию спиртного в день, включая тех, кто употребляет даже легкие алкогольные напитки.

Исследование также показало, что риск увеличивается с потребляемым количеством и что для мужчин он выше, чем для женщин.

Тот факт, что риск для мужчин был немного выше, чем для женщин, может быть связан с тем, что мы по-разному расщепляем алкоголь в зависимости от нашего пола.

Более того, исследование, опубликованное в Европейском исследовании рака и питания (EPIC) 5, установило четкую связь между употреблением более 30 г алкоголя в день и раком кишечника.