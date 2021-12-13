Вчені назвали популярний напій, який призводить до раку кишечника
Рак кишечника - дуже часте онкологічне захворювання, яке зустрічається в наш час. Недавнє дослідження показало "переконливий" зв'язок між популярним напоєм і підвищеним ризиком цього небезпечного захворювання.
Про це пише Express.
Що таке рак кишечника
Захворювання починається, коли ракові клітини безконтрольно діляться і розмножуються в товстій кишці. Точна причина раку кишечника поки що невідома.
Однак дослідження показали, що кілька факторів можуть підвищити ймовірність його розвитку. Недавнє дослідження повідомляє, що саме споживання алкоголю в рази підвищує ризики раку кишечника.
Дослідження, опубліковане в журналі Jama показало, що саме спиртні напої можуть призводити до утворення ракових клітин в кишечнику.
Скільки алкоголю небезпечно?
Зокрема, вчені виявили, що вживання чотирьох або більше алкогольних напоїв на тиждень пов'язане з підвищеним ризиком раку кишечника.
Раніше дослідження виявило підвищений ризик раку кишечника у тих, хто п'є одну порцію спиртного в день, включаючи тих, хто вживає навіть легкі алкогольні напої.
Дослідження також показало, що ризик збільшується зі споживаною кількістю і що для чоловіків він вище, ніж для жінок.
Той факт, що ризик для чоловіків був трохи вище, ніж для жінок, може бути пов'язаний з тим, що ми по-різному розщеплюємо алкоголь в залежності від нашої статі.
Більш того, дослідження, опубліковане в Європейському дослідженні раку та харчування (EPIC) 5, встановило чіткий зв'язок між вживанням понад 30 г алкоголю в день і раком кишечника.
Як ми раніше писали, названий популярний продукт, який провокує рак грудей.