Ученые назвали категорию людей, которые тяжелее всего переносят Омикрон

По словам специалистов медицинского центра "Фудзимино", более половины из этой категории людей прибыли в больницу с пневмонией. К тому же их немедленно подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Директор медицинского учреждения Акиры Кано рассказал, что острая пневмония проявляется у пациентов пожилого возраста, которые вакцинировались давно. Также информация о "смягчении" "Омикрона" далека от того, что он видел на практике.

Как распознать "Омикрон"

Типичными симптомами такого штамма являются:

насморк;

головная боль;

усталость;

чиханье;

боль в горле.

Кроме того, новый штамм имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения "Омикроном" в пять раз выше, чем у "Дельты".

Отметим, что из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся люди, которые не прошли курса вакцинации против ковида. Две дозы не дают должной защиты, поэтому врачи рекомендуют колоть и третью дозу.