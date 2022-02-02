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Ученые назвали категорию людей, которые тяжелее всего переносят Омикрон

Автор: Татьяна Самарук

В Японии ученые провели исследования и заявили о заметном увеличении количества госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает Express.

По словам специалистов медицинского центра "Фудзимино", более половины из этой категории людей прибыли в больницу с пневмонией. К тому же их немедленно подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Директор медицинского учреждения Акиры Кано рассказал, что острая пневмония проявляется у пациентов пожилого возраста, которые вакцинировались давно. Также информация о "смягчении" "Омикрона" далека от того, что он видел на практике.

Как распознать "Омикрон"

Типичными симптомами такого штамма являются:

  • насморк;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чиханье;
  • боль в горле.

Кроме того, новый штамм имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения "Омикроном" в пять раз выше, чем у "Дельты".

Отметим, что из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся люди, которые не прошли курса вакцинации против ковида. Две дозы не дают должной защиты, поэтому врачи рекомендуют колоть и третью дозу.

Ранее мы сообщали, кто чаще попадает в больницу с Омикроном.

Также мы писали, каким препаратом делать бустер после смешанной вакцинации.

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