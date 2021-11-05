Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые выяснили, люди с какой группой крови наиболее склонны к агрессивному типу онкологии - раку пищевода и желудка.
Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале, который специализируется на исследовании онкозаболеваний BMC Сanser.
В своем исследовании ученые изучили данные генотипирования тысяч жителей Китая. И результат показал, что одна группа имеет больше рисков заболеть этим видом онкологии.
Речь идет о типе крови AB (IV группа). Вероятность развития рака пищевода у носителей такого типа на 34 % выше, чем у людей с группой крови 0 (I группа).
Также у людей с четвертой группой на 44% выше риск заболеть раком желудка, а у носителей типа крови A (II) такой риск выше на 37 %.
Сейчас проводятся дополнительные исследования, направленные на то, чтобы узнать, почему именно эти группы - IV и II в группе риска.
Согласно собранным данным, лишь около 20 % людей с раком пищевода живут еще 5 лет после установления диагноза. Для рака желудка это число составляет около 32%.
Эти два вида рака смертельно опасны, потому что не вызывают симптомов на ранних стадиях. К тому времени, когда они обнаруживаются, рак часто дает метастазы, распространяясь и на другие части тела.
Среди факторов риска рака пищевода медики выделяют курение, злоупотребление алкоголем, а также кислотный рефлюкс.
Главными факторами риска рака желудка называют также курение, инфицирование бактериями H.pylori и некоторые наследственные заболевания.
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