Вчені назвали фрукт, який може вдвічі знизити ризик виникнення інсульту

Вчені провели дослідження, яке показало, що фрукти та овочі з білою м'якоттю можуть знизити ймовірність інсульту через їх унікальні антиоксиданти. Адже інсульт виникає, коли утрудняється приплив крові до мозку.

Який фрукт знизить ризик інсульту

За словами вчених, серед подібних овочів та фруктів ефективними є груші. Зокрема, вони здатні нормалізувати артеріальний тиск і холестерин завдяки натуральній клітковині, відомій як пектин. Як відомо, це неперетравне харчове волокно, що утворює гелеутворювальну масу, яка збирає зі стінок кишківника токсичні речовини.

"Груші – хороше джерело клітковини та кількох корисних рослинних сполук включаючи катехін (антиоксиданти). Також він міститься в яблуках і какао, може допомогти знизити кров'яний тиск, поліпшити здоров'я кровоносних судин і запобігти утворенню тромбів", – йдеться у дослідників Рочестерського університету (США).

Груші зменшують ризик інсульту (freepik)

Окрім того, у 2011 році група дослідників припустила, що груші можуть захистити мозок від інсульту. Тому дослідники вивчили медичні карти понад 20 тисяч людей віком 40 років, і тоді ні в кого не було серцево-судинних захворювань.

Також, за десять років серед досліджуваних сталося 233 інсульти. Зазначається, що ті, хто регулярно їв груші, яблука, овочі з білою м'якоттю, на 52% були менше схильні до інсульту.

Фахівці прийшли до висновку, що ризик інсульту знижується на 9 відсотків із кожними 25 грамами білих фруктів та овочів, що споживаються на день.