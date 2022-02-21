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Ученые назвали фрукт, который служит натуральным антидепрессантом

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Понедельник 21 февраля 2022 19:03
Ученые назвали фрукт, который служит натуральным антидепрессантом Фото: Назван фрукт, который может стать натуральным антидепрессантом (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Успокоить нервную систему и поддержать организм в сложные периоды можно не только специальными препаратами или позитивными эмоциями. Оказывается, существует фрукт, который считается натуральным антидепрессантом.

Об этом сообщают эксперты Центра молекулярной диагностики.

Специалисты рекомендуют включить в рацион бананы. Эти яркие фрукты жизнерадостного цвета не только вкусны, но и очень полезны для человеческого организма, так как представляют собой настоящий природный антидепрессант.

Оказывается, в бананах содержится огромное количество триптофана. Это аминокислота определяет количество серотонина в организме - именно его называют гормоном "счастья".

Ежедневное употребление бананов помогает повышать уровень серотонина, а это помогает улучшить настроение, нормализовать работу памяти и сон.

Кроме того, в бананах содержится около 11% суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте и около 19% обязательного витамина для нормальной работы нервной системы – витамина В6.

"В бананах много необходимого для сердца, мышц и водного баланса калия, около 340 мг в 100 г мякоти. Так много, что бананов можно "переесть". По этой причине, а также из-за высокой калорийности, оптимальной разовой порцией считается один плод среднего размера", - подчеркнули ученые.

Также эксперты сообщили, недозрелые бананы очень благоприятно влияют на работу кишечника. Они оказывают стимулирующее действие на микрофлору и действие во многом схоже на работу пребиотиков.

Напомним, ранее мы писали о том, какие блюда считаются самыми опасными в мире.

А также рассказывали о том, как нужно правильно питаться после 30 лет, чтобы не набирать лишний вес.

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