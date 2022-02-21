ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені назвали фрукт, який служить натуральним антидепресантом

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 19:03
Вчені назвали фрукт, який служить натуральним антидепресантом Фото: названий фрукт, який може стати натуральним антидепресантом (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Заспокоїти нервову систему і підтримати організм в складні періоди можна не тільки спеціальними препаратами або позитивними емоціями. Виявляється, існує фрукт, який вважається натуральним антидепресантом.

Про це повідомляють експерти Центру молекулярної діагностики.

Фахівці рекомендують включити в раціон банани. Ці яскраві фрукти життєрадісного кольору не тільки смачні, але і дуже корисні для людського організму, через те, що являють собою справжній природний антидепресант.

Виявляється, в бананах міститься величезна кількість триптофану. Це амінокислота визначає кількість серотоніну в організмі - саме його називають гормоном "щастя".

Щоденне вживання бананів допомагає підвищувати рівень серотоніну, а це допомагає поліпшити настрій, нормалізувати роботу пам'яті та сон.

Крім того, в бананах міститься близько 11% добової потреби організму в аскорбінової кислоти та близько 19% обов'язкового вітаміну для нормальної роботи нервової системи – вітаміну В6.

"У бананах багато необхідного для серця, м'язів і водного балансу калію, близько 340 мг в 100 г м'якоті. Так багато, що бананів можна "переїсти". З цієї причини, а також через високу калорійність, оптимальною разовою порцією вважається один плід середнього розміру", - підкреслили вчені.

Також експерти повідомили, недостиглі банани дуже сприятливо впливають на роботу кишечника. Вони надають стимулюючу дію на мікрофлору і дію багато в чому схоже на роботу пребіотиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які страви вважаються найнебезпечнішими у світі.

А також розповідали про те, як потрібно правильно харчуватися після 30 років, щоб не набирати зайву вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье фрукти фрукт
LITE
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі