Вчені назвали фрукт, який служить натуральним антидепресантом

Заспокоїти нервову систему і підтримати організм в складні періоди можна не тільки спеціальними препаратами або позитивними емоціями. Виявляється, існує фрукт, який вважається натуральним антидепресантом.

Фахівці рекомендують включити в раціон банани. Ці яскраві фрукти життєрадісного кольору не тільки смачні, але і дуже корисні для людського організму, через те, що являють собою справжній природний антидепресант.

Виявляється, в бананах міститься величезна кількість триптофану. Це амінокислота визначає кількість серотоніну в організмі - саме його називають гормоном "щастя".

Щоденне вживання бананів допомагає підвищувати рівень серотоніну, а це допомагає поліпшити настрій, нормалізувати роботу пам'яті та сон.

Крім того, в бананах міститься близько 11% добової потреби організму в аскорбінової кислоти та близько 19% обов'язкового вітаміну для нормальної роботи нервової системи – вітаміну В6.

"У бананах багато необхідного для серця, м'язів і водного балансу калію, близько 340 мг в 100 г м'якоті. Так багато, що бананів можна "переїсти". З цієї причини, а також через високу калорійність, оптимальною разовою порцією вважається один плід середнього розміру", - підкреслили вчені.

Також експерти повідомили, недостиглі банани дуже сприятливо впливають на роботу кишечника. Вони надають стимулюючу дію на мікрофлору і дію багато в чому схоже на роботу пребіотиків.