UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ученые назвали фактор, который увеличивает развитие сахарного диабета

Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показало, что высокий уровень жира в печени увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа.

Об этом пишет express.

Так, сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина. Результатом является большой уровень сахара в крови, какой может вызвать серьезные осложнения.

Что показало исследование

Новое исследование показало, что высокий уровень жира в печени и поджелудочной железе непосредственно увеличивают риск развития диабета 2 типа.

В частности, выводы имеют глубокое значение для понимания биологических причин, способствующих развитию заболевания.

Исследователи использовали менделевскую рандомизацию - статистический метод, который использует генетическую информацию и информацию о здоровье для понимания причин и следствий. Все, чтобы определить, может ли печень и размер поджелудочной железы играть непосредственную роль в диабете типа 2.

Выяснилось, что люди с генетической структурой, которая делает их склонными к накоплению жира в печени, чаще болеют диабетом 2 типа.

Это указывает на то, что более высокий уровень жира в печени напрямую повышает риск диабета типа 2. Анализ показал, что на каждые пять процентов увеличение жира в печени риск диабета типа 2 увеличивается на 27 процентов.

Так же было обнаружено, что меньшая поджелудочная железа имеет прямую роль в вызывании диабета 2 типа. Было обнаружено, что уровень жира поджелудочной железы и размер печени связаны с болезнью.

По словам доктора Хани Ягуткара из Университета Брунеля, люди с диабетом 2 типа обычно имеют избыток жира в печени и поджелудочной железе. К тому же именно эти органы играют ключевую роль в поддержании нормального уровня сахара в крови.

Ранее мы сообщали, что диетолог назвала сезонный фрукт, который помогает при диабете.

Также мы писали, что нутрициолог назвала природное средство для иммунитета.

Читайте РБК-Украина в Google News
диабет