Ученые научились спасать больных COVID-19 от смерти из-за цитокинового шторма

Коронавирус 2020 (коллаж РБК-Украина)

Ученые в США разработали белок, способный защитить от цитокинового шторма у больного коронавирусом

Коронавирус может вызывать цитокиновый шторм у пациентов, что часто приводит к смерти. Исследователи разработали специализированные белки, способные бороться с чрезмерной иммунной реакцией, наблюдаемым в некоторых тяжелых случаях COVID-19.

Это явление, при котором иммунная система вырабатывает избыточное количество иммунных клеток, которые секретируют белки-мессенджеры, известные как цитокины. Переизбыток цитокинов может привести к воспалению в легких, которое в тяжелых случаях способно привести к смерти. Об этом пишет Newsweek.

Цитокиновый шторм наблюдаются при различных вирусных и бактериальных инфекциях, включая гепатит и ВИЧ, а также у пациентов, получающих определенные виды лечения, такие как терапия CAR-T, которая используется для поражения раковых клеток.

Группа ученых из Массачусетского технологического института считает, что разработанные ими белки могут ослаблять избыточные уровни цитокинов, тем самым смягчая наихудшие последствия шторма. Исследование опубликовано в журнале Quarterly Review of Biophysics.

Белки похожи по структуре и действуют аналогично другим белкам, известным как антитела, которые вырабатываются нашей иммунной системой для защиты от посторонних веществ, таких как бактерии, вирусы и токсины.

"Идея заключается в том, что (белки) могут вводиться в организм и связываться с избытком цитокинов, вырабатываемых цитокиновой бурей, удаляя излишние цитокины и ослабляя симптомы инфекции", - рассказал старший автор исследования Руи Цин.

Белки, которые разработали Цин и его коллеги, связываются с цитокинами, которые стимулируют воспаление и другие иммунные реакции в организме. В этом смысле специально разработанные белки имитируют другие белки, которые уже присутствуют в организме, известные как рецепторы цитокинов. В целом, команда разработала белки, которые имитируют шесть различных типов рецепторов цитокинов.

В лабораторных экспериментах ученые обнаружили, что их специализированные белки способны связываться с цитокинами с такой же силой, что и те, которые естественным образом содержатся в организме.

Важно отметить, что необходимы дополнительные исследования с использованием моделей животных и клеток человека, чтобы получить более четкую картину эффективности этого подхода. Тем не менее, ученые надеются, что их белки смогут быстро впитывать избыточные цитокины во время "шторма", вызванного коронавирусом.

"Когда (белки) связываются с избыточными цитокинами, они могут ингибировать избыточное взаимодействие цитокинов с клетками-мишенями, тем самым уменьшая повреждение и токсичность органов", - пишут авторы исследования.

Ученые начали разработку своих белков в апреле 2019 года, до начала пандемии COVID-19. Но когда в начале этого года стали появляться доказательства того, что инфекция нового коронавируса может вызывать цитокиновый шторм у некоторых пациентов, они поняли, что их исследования могут быть полезны при лечении опасной инфекции.

"Как оказалось, наше исследование, начатое в апреле 2019 года, имеет прямое отношение к лечению пациентов, инфицированных COVID-19", - говорится в заявлении старшего автора статьи Шугуан Чжан.

Ученый добавил, что исследования, основанные на любопытстве, часто приводят к готовности, что является ключом к предотвращению будущих бедствий.

Как сообщалось ранее, американские ученые выяснили, для кого коронавирус наиболее опасен.