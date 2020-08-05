Ученые нашли животное, которое может спасти миллионы людей от аллергии

Ученые рассказали о животном, которое может спасти миллионы людей от сезонной аллергии. Речь идет про один из самых известных аллергенов - амброзию. Пыльца этого растения ежегодно создает проблемы множеству аллергиков.

А помочь в этом поможет крохотный жучок размером в 3-4 миллиметра. Это Ophraella communa - жук-листоед, что питается листьями и пыльцой амброзии.

Ученые предполагают, что благодаря увеличению популяции чудо-насекомого количество пыльцы амброзии в воздухе может существенно сокращаться. Об этом говорится в журнале Nature Communications.

Жук Ophraella communa раньше жил только в Северной Америке, но в 2013 году его впервые обнаружили в Европе - в Швейцарии и Италии.

Жук Ophraella communa (фото: wikipedia.org)

Отметим, что сорняк амброзия попал в Европу в XIX веке. Поскольку здесь он не имел естественных врагов, быстро распространился. Теперь же жук сможет остановить разрастание растения, от цветения которого страдают многие люди.

Согласно только официальным данным с 2004 по 2012 год в Европе было выявлено 13,5 миллиона случаев аллергии на амброзию. А после появления жука в 2013-м количество пыльцы этого сорняка в воздухе Швейцарии и севере Италии упало в среднем на 10% (на некоторых территориях на 80%).

Ученые говорят, что использование Ophraella communa может уменьшить количество аллергиков в Европе на 2,3 миллиона за пять лет.

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