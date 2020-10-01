Учені знайшли засіб від коронавірусу: простий і дешевий

Знайдено засіб від COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли про фермент, який врятує від коронавірусу

Вчені розповіли про засіб, що може побороти коронавірус. Мова про фермент, який виробляється природним шляхом і називається антиоксидант каталаза. Він може діяти на організм за трьома напрямками. Про це повідомила група вчених із США і Китаю, пише Advanced Materials.

Каталаза — фермент, який каталізує розкладання утворюється в процесі біологічного окислення пероксиду водню на воду та молекулярний кисень, а також окислює в присутності пероксиду водню низькомолекулярні спирти і нітрити.

Каталаза має здатність знижувати поширення вірусу SARS-CoV-2 у макак-резусів, не надаючи токсичного впливу. Також фермент має протизапальну дію і здатний регулювати вироблення цитокінів, запобігаючи цитокіновому штору і небезпечному системному запаленню, яке є ускладненням COVID-19.

За словами експертів, засоби на основі каталази просто виготовити, а вартість їх виробництва буде низькою.

Антиоксидант захищає клітини, що вистилають внутрішню поверхню альвеол в легенях, від ушкоджень в ході окислення.

Нагадаємо, що досі від коронавірусу немає вакцини. Нещодавно в Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Першим, кому її ввели, став 53-річний чоловік.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.