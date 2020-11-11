Ученые нашли красивейшие артефакты на телах древних мумий (фото)

Еще 400 лет назад в высеченной скале была обнаружена гробница, в которой сохранились две мумии. Группа антропологов из проекта German Mummy Project в музее Рейсса Энгельхорна в Мангейме (Германия) провела компьютерную томографию этих мумий, а также рассказала, что удалось найти в гробнице. Об этом сообщает издание Livescience.

Как сообщается, обе мумии, а также третья, выставленная в Египте, представляют собой единственные известные сохранившиеся "портретные мумии с лепными украшениями" из Саккары, древнего египетского некрополя. В отличие от других мумий, которые были похоронены в гробах, этих людей помещали на деревянные доски, оборачивали тканью и "красивым саваном мумии". Сверху умерших украшали трехмерным гипсом, наносив на него изображение всего тела.

Согласно результатам компьютерной томографии, одна из этих трех портретных мумий была похоронена с органами и даже с мозгом. Более того, две женщины были погребены в красивых ожерельях.

Время захоронения семьи – мужчины, женщины и девочки-подростка, датируется поздним римским периодом 30 г. до н.э. - 395 г. н.э. Мумии были захоронены с артефактами, которые, вероятно, считались полезными в загробной жизни, включая монеты, которые возможно, предназначались для оплаты Харону, римскому и греческому божеству, которое, как считалось, перевозило души через реку Стикс.

Также с помощью компьютерной томографии удалось установить, что погребенные имели некоторые проблемы со здоровьем. К примеру, женщина страдала от артрита.

"Обследование людей показало, что они умерли в довольно молодом возрасте… Однако причину смерти этих людей установить не удалось", - сказал руководительница исследования, немецкая антрополог и египтолог Стефани Зеш.

Напомним, что ранее в подземельях Луцка археологи обнаружили уникальную находку.

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