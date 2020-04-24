Ученые нашли еще один источник распространения коронавируса: подробности

Коронавирус остается в глазах пациентов (коллаж РБК-Украина)

Генетический материал от коронавируса обнаружили в глазах пациентки

Коронавирус уже диагностирован у 2,62 млн пациентов во всем мире, и число новых зараженных постоянно растет. Ученые обнаружили еще один способ распространения инфекции - через водянистую влагу камер глаза больных COVID-19.

Итальянские исследователи подчеркивают в связи с этим важность мер контроля, таких как избегание прикосновения к носу, рту и глазам и частое мытье рук.

"Мы обнаружили, что глазные жидкости пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, могут содержать инфекционный вирус и, следовательно, могут являться потенциальным источником инфекции", - пишут авторы исследования в отчете, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

По словам исследователей, глаза могут быть как источником вируса, так и источником его распространения. Ученые предупреждают о том, что офтальмологи должны быть особенно осторожны при обследовании.

"Кроме того, мы наблюдали, что поражение глаз SARS-CoV-2 может происходить на ранних этапах курса COVID-19, что говорит о том, что меры по предотвращению передачи по этому маршруту должны быть реализованы как можно раньше", - говорится в материале.

Выявить факт, что коронавирус может остаться жить в глазах пациента, исследователям помог случай с 65-летней итальянкой, которая имела обнаруживаемые уровни инфекционных вирусных частиц в своих глазах еще долго после того, как инфекция исчезла из ее носа.

Женщина 23 января вернулась в Италию из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса. Менее чем через неделю у нее начались симптомы COVID-19, и на следующий день она была госпитализирована. У пациентки был сухой кашель, боль в горле, воспаление слизистой оболочки носа и покраснение глаз. У женщины был положительный результат на новый коронавирус и через несколько дней у нее также появились лихорадка, тошнота и рвота. Медицинские работники взяли мазок с глаз и обнаружили, что у нее в глазах был генетический материал от коронавируса.

"РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в глазных мазках через несколько дней после того, как она не была обнаружена в носовых мазках", - отметил исследователь.

Ранее мы писали о том, что в Центре общественного здоровья Украины объяснили, может ли человек заразиться коронавирусом через еду и воду.

Также недавно врачи назвали еще один симптом, который сигнализирует о заражении коронавирусом.