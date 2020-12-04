Ученые нашли алкоголь, полезный для здоровья женщин

Ученые нашли алкоголь, который может полезно влиять на здоровье женщин. Секрет этого напитка в том, что он способен поддерживать гормональное здоровье.

Речь идет о такой разновидности пива, как индийский эль, пишет The Press and Journal.

Исследователи говорят, что индийский эль (Indian Pale Ale) особенно полезен для женщин при менопаузе. Ведь он может сильно облегчать ее симптомы.

Особенностью напитка является то, что в нем повышенное содержание хмеля. Именно свойства растения придают ему такое целебное влияние на женское здоровье. В хмеле содержатся соединения - фитоэстрогены, которые назначают врачи женщинам.

Отдельно эти вещества можно также купить в аптеке, как лекарственные средства.

Ученые пришли к такому выводу после тщательных исследований. Так, во время каждого ужина одна группа женщин употребляла эль, а другая - нет. Результаты были ошеломительными: те женщины, которые пили пиво, имели более низкий уровень тревоги и лучшее качество сна.

Но при этом стоит соблюдать правильную дозу, ведь переборщив с любым спиртным напитком можно получить обратный эффект.

Для справки: Indian Pale Ale: темно-янтарное нефильтрованное пиво, обладающее свежим и сбалансированным вкусом хмеля и чистым, слегка горьковатым медово-цветочным послевкусием. Изготавливается из светлого (с добавлением карамельного и жженого) солода и ароматного хмеля, методом верхового брожения Ale. Содержание алкоголя не менее 5,0% об.

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