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Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины: где ждать вспышки эпидемии

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 15:17
Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины: где ждать вспышки эпидемии Ученые НАН дали прогноз на весну по коронавирусу в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз по коронавирусу для страны на начало весны.

Об этом говорится в выводах на сайте НАН Украины.

Итоги исследовательской работы ученые опубликовали в таблице, где приведены средние прогнозные результаты для областей Украины на период до 1 и 8 марта.

Исследователи отметили, что данные прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестирований, количестве подозрений и изменения карантинных ограничений. При вычислениях считалось, что репродуктивное число и коэффициент летальности остаются постоянными на протяжении прогностического периода.

Судя по опубликованных данных, наибольшего роста следует ждать: в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также в Киеве.

Всего на 1 марта прогнозируется средняя цифра в 5612 тысяч новых случаев по Украине, а на 8 марта - уже 6820.

Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины: где ждать вспышки эпидемии

Прогноз по коронавирусу в Украине (фото: nas.gov.ua)

Заметим, что для прогноза ученые использовали средние значения за последнюю неделю. А чтобы высчитать изменение количества контактов во времени, дополнительно были рассмотрены два сценария для каждой области: с постепенным увеличением уровня контактности на 25% и уменьшением на 25%.

Отметим, что в Украине начался рост заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 4 182 новых случая. Особенно опасна ситуация на Прикарпатье, где началась новая волна пандемии после аншлага в Буковели.

Ранее ученые назвали сопутствующее заболевание, которое чаще всего приводит к смерти после заражения коронавирусом.

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