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Это сопутствующее заболевание при COVID-19 чаще всего убивает украинцев

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 12:05
Это сопутствующее заболевание при COVID-19 чаще всего убивает украинцев Названо самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые Национальной академии наук Украины назвали сопутствующее заболевание, которое наиболее часто приводит к летальному исходу. Исследователи пришли к выводу, что COVID-19 в 22% случаев имеет смертельный исход при сахарном диабете.

Об этом говорится в выводах ученых на сайте НАН Украины.

Ученые проанализировали статистику смертности в Украине и пришли к выводу, что именно диабет в сочетании с коронавирусом наиболее часто приводит к смерти пациента.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для всех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

При этом сердечно-сосудистые заболевания опасны вдвое меньше при коронавирусе. А большие цифры смертности при таких сопутствующих заболеваниях объяснить можно общей распространенностью недуга среди украинцев.

"Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньшую. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших объясняется большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием", - рассказывают в НАН Украины.

Это сопутствующее заболевание при COVID-19 чаще всего убивает украинцев

Диабет - самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе (фото: nas.gov.ua)

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали еще 4 182 новых случая коронавируса.

Больше всего заболевших в Ивано-Франковской области. И причиной такой вспышки называют Буковель, где был огромный наплыв туристов.

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