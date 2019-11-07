Участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" поругались на глазах у всех

Участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и Вика Смеюха поругались на глазах у всех - во время съемок шоу "Лига смеха".

Как рассказали, в пресс-службе студии "Квартал 95", "НЕАНГЕЛЫ" стали гостями в музыкальном конкурсе. По правилам проекта Вика и Слава должны были исполнить первые строки своих же хитов, а команды - их смешно продолжить.

Именно во время этого конкурса участницы группы повздорили на глазах у всех зрителей и звездных тренеров. Это подметил и ведущий проекта Евгений Кошевой.

"Я смотрю, у вас "дружный" такой коллектив, девочки", - сказал лидер "Квартала 95".

Слава Каминская и Вика Смеюха приняли участие в съемках "Лиги смеха" (фото: kvartal95.com)

К слову, участницы "НЕАНГЕЛОВ" быстро помирились и признались, что они в восторге от "Лиги смеха".

"Не пропустите выпуск с нашим участием уже в эту пятницу, ведь это было зажигательно, весело и с юмором! Вы услышите интересные интерпретации наших песен (с совсем небанальными окончаниями), увидите нас в необычном амплуа (не так часто мы юморим на сцене) и, конечно же, зарядитесь классным настроением. На съемках мы получили массу удовольствия и уверены, что вы почувствуете это через экран! Кстати, очень польстило, что после съемок нам сказали, что это была одна из самых веселых передач со звездными гостями. Так что это точно стоит увидеть!" - прокомментировали свое участие в "Лиге смеха" Вика и Слава.

Слава Каминская и Вика Смеюха приняли участие в съемках "Лиги смеха" (фото: kvartal95.com)