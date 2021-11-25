Участница дуэта ANNA MARIA стала мамой: "нас становится больше"

Участница дуэта ANNA MARIA стала мамой во второй раз. Мария Опанасюк родила своему супругу дочь. Малышка стала вторым ребенком в семье.

Новость об этом и фотографии Мария Опанасюк разместила на странице в Instagram.

"Нас становится больше. На днях у нас родилась дочка! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо", - написала певица в социальных сетях.

Она разместила фотографии из семейной фотосессии, где запечатлена со своим супругом, украинским звукорежиссером Вадимом Вязвоским и сыном Львом.

Пара поженилась в 2016 году и четыре года назад Мария Опанасюк стала мамой в первый раз. Она родила мужу сына Льва.

Фото: Мария Опанасюк (instagram.com/annamariaduet)

Свою беременность она скрывала и круглый живот прятала под объемными сценическими костюмами, которые ей шили на заказ дизайнеры. А через месяц после рождения сына вернулась на сцену.

Об этом она рассказала в одном из интервью и призналась, что о рождении ребенка в их семье не знали даже самые близкие друзья.

Кто такая Мария Опанасюк

Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк – украинская певица, которая выступает на сцене вместе с родной сестрой.

Девушки приняли участие в нацотборе на Евровидение в 2019 году и угодили в грандиозный скандал.

Фото: Мария Опанасюк (instagram.com/annamariaduet)

В одном из интервью они не смогли ответить на вопрос: "Чей Крым?" и попали под волну жестокого хейта. Позже выяснилось, что родители сестер живут в оккупированном Крыму и занимают ответственные посты.

На Евровидение ANNA MARIA не поехали, но позже собрались представлять Украину на конкурсе "Новая волна" в Сочи.