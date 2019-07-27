В Киеве начался финальный этап спортивных тестирования в рамках отбора сборной Украины на Игры Непокоренных. Само мероприятие состоятся в следующем году в Гааге в Нидерландах. В этом году в испытании участвует рекордное количество украинских участников - 170 ветеранов и военнослужащих. Об этом передает пресс-служба "Евпропейской солидарности".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в нардепы партии "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе выступила перед спортсменами и отметила, что ветераны являются "частью большой команды Украина - и на поле боя, и в спортивных соревнованиях".

Также мощную украинскую команду Непокоренных приветствовала министр по делам ветеранов, кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз.

"Удачи всем, кто принимает участие. Вы уже победители!" - написала она на своей странице в сети Facebook.

В Министерстве отмечают, что стратeгична цель Игорь Непокоренных - возвращение ветеранов к мирной жизни, дать шанс на восстановление и дальнейшее движение вперед.

Как сообщили организаторы Игр Непокоренных в Украине, в этом году изменились критерии отбора по рекомендации международной Фонда Игорь Непокоренных. Отныне первостепенными являются не спортивные результаты, а мотивации участников и потенциальное воздействие участия в Играх Непокоренных на их реабилитацию после травм и ранений.

Фото: eurosolidarity.org

Поэтому кроме спортивных испытаний, участников ожидает несколько этапов собеседований с представителями организационного комитета - как на спортивных тестированиях, так и на Национальных Играх.

Отметим, что участники прошлогодних сборных присоединились для проекта в качестве менторов и ассистентов тренеров, и теперь поддерживают и консультируют спортсменов в ходе испытаний и соревнований.

Финальная часть отбора состоится 8 сентября в Киеве - тогда и будет определен состав сборной Украины.

Фото: eurosolidarity.org

Игры Непокоренных - это спортивные соревнования для бойцов, которые получили травмы. Начатые в 2014 году британским принцем Гарри. Украинская сборная впервые приняла участие в Играх Непокоренных в 2017 году в канадском Торонто.

Благотворительный Фонд Порошенко является партнером сборной Украины на Играх Непокоренных 2020, в частности обеспечивает поддержку национального отбора, подготовку и участие Национальной сборной в финальной части соревнований, которые состоятся в Гааге.

Фото: eurosolidarity.org

Как сообщалось ранее, молодой ветеран войны на Донбассе Игорь Дмитренко - двукратный чемпион "Игр непокоренных" - вернулся в ряды ВСУ.

Также мы писали о том, что в прошлом году нацгвардеец из Львова, участник АТО на Донбассе Богдан Оксентюк, который завоевал серебряную и бронзовую медали на "Играх Непокоренных" в Сиднее, подробно рассказал о соревнованиях и отметил, что спортсмены выполнили задания, которые ставили перед ними тренеры.