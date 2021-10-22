Участник "Танцев со звездами" Каднай травмировался перед выходом на паркет

Досадный инцидент произошел как раз перед выходом артиста на паркет, где он в паре с Алиной Ли исполнили контемп, посвященный памяти Андрея Кузьменко (Скрябина).

Выступление на "Танцах" для них тогда могло и закончиться, так как Дмитрий и Алина попали в "зону риска", но в итоге получили от судей больше голосов и остались в проекте.

Каднай отметил, что до сих пор у него болит правое бедро после удара на выпуске шоу 17 октября.

"Тренируясь перед выступлением в прямом эфире, я упал и ударился о бетон. Это было прямо перед выходом на паркет. Неприятная случайность", - говорит музыкант.

Но отвлекаться на боль не было времени - нужно было выступать. Дмитрий добавил, что уже после эфира "Танцев", вернувшись домой, он чувствовал усталость, и в то же время - удовлетворение.

Также Каднай отметил, что в последнее время танцы занимают у него гораздо больше времени и внимания, чем музыка. И уже несколько месяцев он ежедневно в среднем репетирует по 8 часов в день.

Видео: на "Танцах со звездами" 7 эфир Kadnay и Алина Ли исполнили контемп