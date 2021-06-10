Убивцю водія BlaBlaCar Тараса Познякова засудили до довічного (фото)

У 2016 році попутник убив Тараса Познякова – водія, що підібрав чоловіка через онлайн-сервіс BlaBlaCar. Чоловіка визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Так, Київський апеляційний суд 9 червня вирішив залишити без змін вирок Києво-Святошинського районного суду від 28 травня 2019 року. Відтак, обвинуваченому присудили довічне із конфіскацією усього майна.

У прокуратурі засудженого визнали винним одразу за декількома статтями:

умисне вбивство,

розбій,

незаконне заволодіння транспортним засобом,

незаконне поводження зі зброєю,

підроблення і використання підроблених документів.



Тарас Позняков (фото із соцмереж)

Що було раніше?

За даними розслідування, 4 квітня 2016 року потерпілий на власному автомобілі Audi-A6 виїхав зі Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу BlaBlaCar він погодився підвезти двох незнайомих йому осіб, які представилися бійцями Правого сектора.

Однак, до Києва він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який пізніше виявили в Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних у викраденні водія, один з яких був громадянином Росії. У серпні 2016 одного з них - колишнього бійця Правого сектора Дмитра Голуба затримали й взяли під варту. Інший - громадянин Росії в березні 2019 загинув у результаті вибуху у квартирі на проспекті Науки в Києві.

Засуджений Дмитро Голуб (mvs.gov.ua)