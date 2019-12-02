Вбивство трирічного сина депутата в Києві: нові подробиці трагедії (відео, фото)

У Києві вбили сина В'ячеслава Соболєва (колаж: РБК-Україна)

У центрі Києва розстріляли Range Rover, в якому була сім'я депутата В'ячеслава Соболєва

У центрі Києва в неділю, 1 грудня, кілер на Lexus обстріляв автомобіль Range Rover. Метою вбивці був водій авто - бізнесмен і депутат Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка" В'ячеслав Соболєв. Але куля потрапила в трирічного сина політика і бізнесмена, який перебував на задньому сидінні позашляховика.

Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської близько 17:00 неподалік від ресторану "Маріо", власником якого є Соболєв. Поліція оголосила план "Сирена" для затримання зловмисника.

У Києві вбили трирічного сина В'ячеслава Соболєва (фото: kiev.informator.ua)

За словами матері маленького Сашка Соболєва, яка також була в автомобілі, хлопчику знесло півголови. Медики виявилися безсилі, дитина померла в швидкій.

У Києві вбили трирічну дитину (відео: YouTube/ТСН)

Що відомо про В'ячеслава Соболєва

Соболєв народився 1972 року в Єнакієве Донецької області. У 1997 році він відкрив магазин "Обжора" в Донецьку, пізніше торгова марка стала мережею, яка і зараз працює на території Л/ДНР. У 2007-му Соболєв продав "Обжору".

У період з 2005 по 2006-й був заступником Донецького міського голови. З 2010 по 2011 був заступником голови НАК "Нафтогаз", але незабаром після приходу до влади Януковича написав заяву за власним бажанням.

В'ячеслав Соболєв (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

А 2015 став депутатом Київської облради від БПП, є членом комітету з питань бюджету і фінансів.

У 2016 за підозрою в пособництві терористам був заарештований бухгалтер "Обжори". У ЗМІ повідомлялося, що Соболєв як і раніше є власником продуктової мережі, але пізніше ця інформація була спростована.

Варто відзначити, що Range Rover 2013 року випуску, який обстріляв кілер, не належить Соболєву. Депутат орендує авто у "ДонУкрПроектНІІ", який фігурує у кримінальній справі за пособничеству терористам.

Сім'я В'ячеслава Соболєва

Нинішня дружина депутата, Інна, є його третьої обраницею. У шлюбі у пари народилося п'ятеро дітей - трирічний Сашко був молодшим.

В'ячеслав Соболєв з дружиною і сином (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Цікавим фактом є те, що попередньою дружиною Соболєва була Світлана Шпігель, дочка російського продюсера, політика і бізнесмена Бориса Шпігеля. Колись Світлана була у шлюбі з Миколою Басковим.

В'ячеслав Соболєв з екс-дружиною Світланою Шпігель і її батьком (фото: соцмережі)

Загиблий хлопчик був хрещеником Ірини Білик. Про це співачка сама написала в соцмережах.

"Убита маленька дитинка, чудовий малюк, хрещеною якого я є", - повідомила Білик після трагедії.

Саша Соболєв був хрещеником Ірини Білик (скрін: facebook.com/ira.bi)

Саша Соболєв (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Хто і за що міг бажати смерті бізнесменові

За інформацією "Страни", у Соболєва давній конфлікт з екс-суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим, який також родом з Донеччини. У них нібито йдуть багаторічні судові розбірки через нерухомість.

Нині Ємельянов знаходиться за кордоном і є фігурантом низки кримінальних справ, пов'язаних з махінаціями і викраденням людини. Крім того, йому висувають те, що він скуповував нерухомість в ДНР, фінансуючи терористів.

В 2016 році, Ємельянов нібито погрожував Соболєву та його сім'ї фізичною розправою. Депутату підкинули записку і лазерну указку, натякаючи на приціл зброї.

У 2016 році Соболєву погрожували (фото: соцмережі)