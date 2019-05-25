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Вбивства може і не було: нові подробиці резонансного вбивства водія BlaBlaCar

STYLERЖиття    25.05.2019 - 19:09
Вбивства може і не було: нові подробиці резонансного вбивства водія BlaBlaCar
Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова (фото: mvs.gov.ua)

Адвокат підозрюваного зробив несподівану заяву

Адвокат підозрюваного в вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова заявив, що можливо ніякого злочину не було і обвинувачення базується тільки на припущеннях. Про це він сказав під час свого виступу в Києво-Святошинському суді 24 травня, пише видання "Крапка".

Адвокат підозрюваного Дмитра Голуба Роман Клименко заявив, що викрадення Тараса Познякова могли інсценувати, щоб дискредитувати добровольчий рух.

"В профілі Тараса Познякова в соціальних мережах є активність в 2016, 2017 і 2018 роках. Може, вбивства і не було. Я вважаю, що ця версія має право на існування", - повідомив адвокат.

Вбивства може і не було: нові подробиці резонансного вбивства водія BlaBlaCar

Фото: Вбитий Тарас Позняків і підозрюваний Дмитро Голуб (Крапка)

Також він висловив і іншу версію того, що сталося. За словами Клименка, Дмитро Голуб дійсно міг бути в автомобілі і між ним і Луаном Кінгісеппом стався конфлікт, в ході якого пролунали постріли. Автомобіль Познякова був використаний не для того, щоб вчинити вбивство, а для того, щоб його приховати.

"Можливо, Голуб допомагав товаришу приховати автомобіль. Тобто, авто використовувалося не для присвоєння, а для того, щоб приховати злочин. У будь-якому випадку я впевнений, що Голуб не скоював злочин", - висунув ще одну версію адвокат.

Він пояснив, що абсолютно нелогічно було б засвітитися разом з Позняковим на заправці, а потім здійснити злочин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що батько водія BlaBlaCar розповів про підозрюваного на засіданні суду.

А також розповідали про те, що спливли нові деталі у розслідуванні справи про вбивство водія BlaBlaCar.

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