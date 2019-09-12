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Убери ее, бл*дь: украинский футболист жестко обматерил полицейского (видео)

STYLERЖизнь    12.09.2019 - 16:57
Убери ее, бл*дь: украинский футболист жестко обматерил полицейского (видео)
Александр Алиев угрожал полицейскому (Коллаж РБК-Украина)

Александр Алиев угодил в очередной скандал, на этот раз он нагрубил полицейскому

Александр Алиев - известный украинский футболист и бывший игрок "Динамо", который известен своим скандальным характером, угодил в новую историю. На этот раз с полицией. На дороге его машину, в которой находились друзья спортсмена, остановили патрульные. Алиеву это очень не понравилось и он в наглой форме стал разговаривать с копом, к тому же начал угрожать стражу порядку, используя в своей речи матерные слова. Видео с "разборками" попало в сеть, его опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Алиев не выбирал выражений и вел себя по-хамски.

С***, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н***й, е***л, лег бы…", Ты герой или шо", "убери ее, бл*дь", убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше... Я угрожаю? - ругался Алиев.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Алиев ругается матом на полицейского (Facebook/Kiev Operative)

В комментариях пользователи сети отметили, что Алиев ведет себя недостойно.

  • Черт.
  • Лузер.
  • Эх, Саныч, спокойней нужно себя вести.
  • Бычок.
  • Дно на дне и ничего не скажешь.

Убери ее, бл*дь: украинский футболист жестко обматерил полицейского (видео)Скриншот комментариев (Facebook/Kiev Operative)

Как мы ранее сообщали, скандальный футболист "Динамо" Александр Алиев прокомментировал информацию о якобы его избиении.

Ранее в сети повилась информация, что, в киевском ресторане избили пьяного футболиста Алиева.

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