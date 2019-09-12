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Забери її, бл*дь: український футболіст жорстко обматюкав поліцейського (відео)

STYLERЖиття    12.09.2019 - 16:57
Забери її, бл*дь: український футболіст жорстко обматюкав поліцейського (відео)
Олександр Алієв погрожував поліцейському (Колаж РБК-Україна)

Олександр Алієв потрапив у черговий скандал, на цей раз він нагрубив поліцейському

Олександр Алієв - відомий український футболіст і колишній гравець "Динамо", який відомий своїм скандальним характером, потрапив у нову історію. На цей раз з поліцією. На дорозі його машину, в якій знаходилися друзі спортсмена, зупинили патрульні. Алієву це дуже не сподобалося і він в нахабній формі став розмовляти з копом, до того ж почав погрожувати вартовому порядку, використовуючи у своїй розмові матюки. Відео з "розборками" потрапило в мережу, його опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Алієв не добирав висловів і вів себе по-хамськи.

С***, не було б у тебе стовола, я б тебе, н***й, е***в, ліг би...", Ти герой чи шо", "прибери її, бл*дь", прибери батіг, віддай своєму напарнику. Я покажу тобі, що далі... Я погрожую? - лаявся Алієв.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Алієв лається матом на поліцейського (Facebook/Kiev Operative)

У коментарях користувачі мережі відзначили, що Алієв веде себе негідно.

  • Чорт.
  • Лузер.
  • Ех, Санич, спокійніше треба себе вести.
  • Бичок.
  • Дно на дні і нічого не скажеш.

Забери її, бл*дь: український футболіст жорстко обматюкав поліцейського (відео)Скріншот коментарів (Facebook/Kiev Operative)

Як ми раніше повідомляли, скандальний футболіст "Динамо" Олександр Алієв прокоментував інформацію про нібито його побиття.

Раніше в мережі з'явилась інформація, що, в київському ресторані побили п'яного футболіста Алієва.

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