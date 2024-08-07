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"У випадку" чи "за потреби". Чому ми часто робимо помилку та як сказати правильно

Коли та як правильно використовувати слова "у випадку" та "за потреби" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українській розмовній мові часто використовують слово "випадок" там, де це якраз не треба. Наприклад, є таке мовне кліше "у випадку необхідності". І це банальна калька від російського "в случае необходимости".

Чому ми робимо таку помилку та як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменко у YouTube.

За словами фахівця, єдина правильна форма, яку потрібно використовувати - це "у разі потреби" або ж "за потреби". І саме ці вислови є правильними відповідниками.

Авраменко наголошує, що також поширений мовний покруч - вираз "у більшості випадків", а російською це звучить як "в большинстве случаев".

"Українською правильно перекладається цей вираз - як "здебільшого" або "переважно", - пояснює мовознавець.

І ще декілька типових помилок:

"Ни в коем случае" - "У жодному разі"

"От случая к случаю" - "коли-не-коли" або "вряди-годи"

"У випадку необхідності" - "якщо треба"

"При необхідності" - "в разі потреби"

"У випадку" - "у разі"

"Про необхідність" - "про потребу"

"у разі (випадку) необхідності" - "у разі потреби" або "коли буде потреба"

"При необхідності" - "якщо є потреба" або "у разі потреби"

"По мірі потреби" - "як буде потреба"

 

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