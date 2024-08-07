"У випадку" чи "за потреби". Чому ми часто робимо помилку та як сказати правильно

В українській розмовній мові часто використовують слово "випадок" там, де це якраз не треба. Наприклад, є таке мовне кліше "у випадку необхідності". І це банальна калька від російського "в случае необходимости".
Чому ми робимо таку помилку та як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменко у YouTube.
За словами фахівця, єдина правильна форма, яку потрібно використовувати - це "у разі потреби" або ж "за потреби". І саме ці вислови є правильними відповідниками.
Авраменко наголошує, що також поширений мовний покруч - вираз "у більшості випадків", а російською це звучить як "в большинстве случаев".
"Українською правильно перекладається цей вираз - як "здебільшого" або "переважно", - пояснює мовознавець.
І ще декілька типових помилок:
"Ни в коем случае" - "У жодному разі"
"От случая к случаю" - "коли-не-коли" або "вряди-годи"
"У випадку необхідності" - "якщо треба"
"При необхідності" - "в разі потреби"
"У випадку" - "у разі"
"Про необхідність" - "про потребу"
"у разі (випадку) необхідності" - "у разі потреби" або "коли буде потреба"
"При необхідності" - "якщо є потреба" або "у разі потреби"
"По мірі потреби" - "як буде потреба"
Раніше ми писали про те, як правильно українською звертатися до незнайомих людей.
А також писали про те, коли та як в українській мові з'явилося слово "тиць".