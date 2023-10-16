"У нього своя реальність" : журналістка сказала, що буде з Олегом Винником

Що буде з Олегом Винником

За словами арт-оглядачки, у своєму останньому інтерв’ю виконавець виглядав так, наче він повністю відірваний від українського контексту.

Олег Винник (фото: кадр з YouTube-каналу КРП)

"Він нічого не розуміє, що відбувається в Україні. Тому, або він повертається назад, бачить, що тут твориться і "в’їжджає" у нашу ситуацію, або він залишається у Німеччині і більше ніколи не приїжджає", - висловила свою думку Чиченіна.

Якщо ж виконавець обере варіант залишатись за кордоном, всі його слова, на думку журналістки, не будуть сприйняті українцями.

У артиста, каже Чиченіна, "своя реальність", а у нас вже вона зовсім інша.