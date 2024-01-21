"У нас сьогодні свято": дружина Мірошниченка розчулила радісною новиною

Що написала Мірошниченко

Дружина ведучого розповіла, що 21 січня вони святкують річницю весілля. Мірошниченко та його обраниця живуть у шлюбі вже 6 років.

За цей час жінка народила двох дітей - Мію та Марка, а минулого року вона "народила серцем" - родина взяла хлопчика Марселя з дитячого будинку. Нині ж Мірошниченко проходить курси усиновлювачів, аби усиновити ще одну дитину.

Родина ведучого (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"6 років я найщасливіша жінка у світі, бо у мене є ти! Найкращий чоловік, найніжніший тато, мій найкращий друг. З тобою я росту, літаю, з тобою я завжди в світі надійності та турботи! 6 років - це ніби й небагато", - написала дружина ведучого.

"Але за ці роки у нас троє дітей, шлях до четвертої, ти вибираєш бус, бо не любиш семимісні авто. Ми будь-яку перешкоду чи проблему сприймаємо, як пригоду, бо ми разом! Нам байдуже, де, і важливо, з ким! Ти руйнуєш всі негативні установки та стереотипи. Ти створюєш світ, у якому існує лише любов та довіра", - додала вона.

Також Мірошниченко подякувала чоловіку за ці 6 років та зазначила, що планує пробути із ним ще "6 життів".

Мірошниченко ніжно привітала чоловіка з річницею (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Як відреагувала мережа

Коментатори пораділи за родину Мірошниченка. Юзери вітають пару з річницею та пишуть: