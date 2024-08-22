UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"У нас немає калію йодиду: з цих слів почалася окупація": історія 14-річної Валерії з Енергодару у музеї "Голоси мирних"

Фото: історія 14-річної Валерії з Енергодару у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Валерія жила в окупованому Енергодарі півтора року. Весь цей час вона боялася, що ворог прийде до її родини з обшуками та схилянням до співпраці. Одного разу, коли зі старших вдома була лише вона, так і сталося. Свою історію про пережите 14-річна Валерія розповіла під час оздоровлення у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У день, коли росіяни захопили Енергодар, Валерія вперше за довгий час прийшла до подруги. Аж раптом почали лунати вибухи. Мама сказала лишитися у гостях: це було безпечніше.

"У мені досі в голові картинка, як мама подруги ходить по квартирі й кричить: "У нас немає калію йодиду!" Мене це лякало, я думала, що це страшно. Зараз я знаю, що є набагато страшніші речі", - розповідає Валерія музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Приміром, те, що у її будинку оселяться росіяни. Або те, що люди, яких вона чудово знає, стануть колаборантами, а відтак навіть необережне вітання українською може бути фатальним для її родини. Що у телефоні треба вчасно видаляти підписки на українські новини…

"Я була вдома з молодшими братами і сестрами, коли у двері подзвонили. Я одразу зрозуміла, хто це. Руки трусилися, коли відкривала. На порозі кілька росіян у військовій формі, зі зброєю та у масках. Почали питати, де тато, ким він працює. І я розумію: не можна, щоби вони починали обшук без батьків", - пригадує Валерія.

Минув час, але дівчина досі панічно боїться дзвінків у двері. Про те, що відбувалося після візиту окупантів, Валерія розповіла тут.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України" у форматі змін "Блогер Кемп".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 115 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею,  або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовЗакарпаттяЭнергодар