"У нас була можливість вивезти". Alyosha звернулася до людей, які не виїхали з дітьми з України

Артистка вирішила відповісти хейтерам, які писали їй коментарі у стилі "як ви можете показувати радісне життя в Америці, допоки в Україні війна".

"Якби ви мали глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, чи не вивезли ви їх з тієї небезпеки, чи не зробили б все заради кращого дитинства ваших дітей? Навіть просто на Західну, на кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч! У вас є інтернет, щоб писати коментарі, але не усвідомлюєте, що ваші діти не захищені, це прикро. Інтернет допоможе знайти такі безпечні місця!!!" – написала співачка.

Також виконавиця та дружина музиканта Тараса Тополі, який працював парамедиком і у теробороні, написала, що тільки так діти зможуть насолоджуватися дитинством.

"Саме так ваші діти можуть насолоджуватися дитинством! Я дякую долі, що у нас була можливість їх вивезти. Повірте, серце страждає не менше, ніж ваші серця... це важко, жити інакше. Не бачити рідних людей, найдорожчих, сім'ю... Але є радість у результаті тих зусиль і того болю – це усміхнені діти! Я молюся за всіх українців, за всіх дітей, за людяність у кожному з нас", - резюмувала вона.

Співачка Альоша показала щасливих дітей у США (фото: instagram.com/alyoshasinger)

До речі, раніше Тарас Тополя розповідав, що у США живуть його родичі – мама, вітчим, тітка, дядько, зведені сестри та брати, двоюрідні сестри. Саме вони прийняли його дружину та дітей.

Зазначимо, що у коментарях не всі українці погодилися з думкою співачки.