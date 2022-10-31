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"У мене різні ніздрі": Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга

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Понеділок 31 жовтня 2022 12:19
"У мене різні ніздрі": Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга Даша Квіткова поскаржилась на пластичну операцію (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська блогерка, переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга Едгара Камінського. За її словами, після процедури в неї залишилися різні ніздрі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Петру Заставному на YouTube.

Блогерка розповіла, що на ринопластику наважилася через хейт у соцмережі. До участі в телезйомках зірка не бачила проблем з носом, який зламала в 3-річному віці.

Однак після шквалу негативних коментарів звернулася до відомого українського хірурга, колишнього чоловіка співачки Слави Камінської Едгара.

Квіткова каже, що заплатила величезну суму за операцію, але результат її не влаштував.

"Я адекватно розумію, що те, що я йому заплатила, це too much. І я за ці кошти розраховувала на нормальне відношення. Зараз у мене різні ніздрі. Він починає мені розповідати: "Це було у вас до операції". Я кажу: "Ок, до операції у мене були різні ніздрі. Але ж я оплатила операцію й операція пройшла", - розповіла блогерка.

&quot;У мене різні ніздрі&quot;: Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірургаДаша Квіткова поскаржилась на пластичну операцію (скрін)

Також під час операції вона хотіла позбутися ямочки на носі. Так і сталось, але згодом вона з'явилася знову. На прохання зірки провести повторну консультацію їй відповіли, що хірург зараз перебуває в Італії.

&quot;У мене різні ніздрі&quot;: Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга

Даша Квіткова після після пластичної операції (instagram.com/kvittkova)

Окрім того, Квітковій через півроку запропонували поїхати в Італію до лікаря та заплатити власні кошти за переліт та проживання.

"Адміністратор мені каже: "Едгар зараз в Італії, тому, якщо ви хочете потрапити до нього на консультацію, можете приїхати до Італії". Тобто, я заплатила дох*я і тепер мені треба оплатити самій собі квиток, готель, і приїхати до Едгара, щоб він виправив те, за що я вже заплатила?" - поскаржилася вона.

&quot;У мене різні ніздрі&quot;: Квіткова поскаржилася на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга

Даша Квіткова поскаржилась на пластичну операцію (скрін)

Раніше ми повідомляли, що Микита Добринін та Даша Квіткова були за крок від розлучення.

Також нещодавно після двох років шлюбу пара обвінчалась.

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