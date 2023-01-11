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"У мене не одна дівчина": Клопотенко зробив відверте зізнання про особисте життя

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Середа 11 січня 2023 08:50
"У мене не одна дівчина": Клопотенко зробив відверте зізнання про особисте життя Фото: Євген Клопотенко (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Кулінар Євген Клопотенко вже давно відомий своєю любов'ю до жінок. Раніше в інтерв'ю він зізнавався, що користується популярністю у дівчат, і не соромиться користуватися цим. Зараз кухар і ресторатор відкрив таємницю особистого життя і зробив несподіване зізнання.

Подробицями своїх "амурних справ" Клопотенко поділився в інтерв'ю "Суспільному".

Чи зайняте серце Євгена?

У розмові інтерв'юер запитала Євгена, чи зайняте його серце кимось зараз. На що він відповів, що у його житті є кілька дівчат, але з однією в нього особливі та вільні стосунки.

"Я по-іншому ставлюся до цього всього. Я не маю такого, що з однією дівчиною я все життя. Серце Євгена ніколи не буде з однією людиною", - зізнався шеф.

"Зараз усі подумають, що я гулящий, бабій. Якщо мені подобається дівчина, і я з нею все життя проводжу, мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не щодня", - додав Клопотенко.

Також Євген повідомив, що йому не зовсім цікаво удвох дивитися фільми, серіали. Він більше віддасть перевагу часу, коли він щось створюватиме.

"Можна бути вдвох, а можна бути втрьох, якщо це комусь подобається", - резюмував ресторатор.

Нагадаємо, що раніше Клопотенко пояснив, як правильно харчуватися у 2023 році.

Також ми писали, що Клопотенко поділився рецептами домашніх намазок на хліб, які можна приготувати без світла.

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Евгений Клопотенко жизнь