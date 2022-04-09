"У них дома из кирпича и нутелла": российские захватчики озверели от жизни людей в пригороде Киева

Женщина сообщила, что, когда они сидели в погребе во дворе, она услышала такие фразы оккупантов.

"Ты посмотри, у них все дома из кирпича, в каждом доме ноутбук и они жрут нутеллу", - говорили российские военные.

Украинка удивлена до глубины души, как такие простые вещи для кого-то могут казаться роскошью.

Смотрите на видео рассказ жительницы Киевской области.