Коллективный иммунитет не спасет: Супрун рассказала, что победит COVID-19

Супрун рассказала о коллективном иммунитете (коллаж РБК-Украина)

Супрун объяснила, что такое коллективный иммунитет и как он работает против вируса

Уляна Супрун рассказала о коллективном иммунитете и объяснила, как он работает при эпидемии коронавируса. Бывшая и. о. министра здравоохранения считает, что если основная часть людей переболеет COVID-19, то это будет человечеству слишком дорого стоить.

Коронавирус - непростая болезнь, у некоторых она заканчивается летальным исходом, если большая часть людей будет болеть - это повлечет за собой тысячи смертей. Люди заплатят высокую цену за такой иммунитет. Об этом Супрун написала на своей Facebook-странице.

Эксперт напомнила, что коллективный иммунитет можно выработать двумя способами - вакцинацией и болезнью большинства людей. К тому же Супрун отметила, что второй способ никогда не приносил эффективных результатов.

"Последний подход очень рискованный, ведь предполагает непосредственный контакт человека с болезнью, многие из которых могут привести к осложнениям, смерти и создавать сильную нагрузку на медицинские системы. Вариант с "переболеть" с участием практически всего населения страны никогда не показал эффективных результатов", - написала Супрун.

Она отметила, что достижения коллективного иммунитета не означает, что инфекция исчезнет. Она все равно будет циркулировать, чаще - среди детей.

Уляна Супрун рассказала про один город, который якобы приобрел коллективный иммунитет в борьбе с коронавирусом. Это бразильский город Манаус.

На пике вспышки вирусом SARS-CoV-2 было инфицировано более 44-52% населения одновременно. Считают, что около 66% населения города переболело. За несколько месяцев (до конца августа) вспышка буквально стих - в разы уменьшилось количество новых случаев. Ученые предположили, что Манаус приобрел коллективный иммунитет, но это оказалось не так. Сейчас в городе снова растет количество заражений и смертей.

"Вывод из этого, что с вирусом SARS-CoV-2, коллективный иммунитет, полученный таким путем, не работает. Цена за такой иммунитет - тысячи смертей. В конце концов, речь идет не только о смертности. COVID-19 может вызвать долговременные последствия, финансовые потери и ментальные проблемы", - написала Супрун.

Эксперт в который раз подчеркнула, что единственным проверенным и эффективным методом приобретения коллективного иммунитета является вакцинация.

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