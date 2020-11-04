Колективний імунітет не врятує: Супрун розказала, що переможе COVID-19

Супрун розповіла про колективний імунітет (колаж РБК-Україна)

Супрун пояснила, що таке колективний імунітет і як він працює проти вірусу

Уляна Супрун розповіла про колективний імунітет і пояснила, як він працює при епідемії коронавірусу. Колишня в. о. міністра охорони здоров'я вважає, що якщо основна частина людей перехворіє COVID-19, то це буде людству дуже дорого коштувати.

Коронавірус - непроста хвороба, у деяких вона закінчується летальним результатом, якщо більша частина людей буде хворіти - це потягне за собою тисячі смертей. Люди заплатять високу ціну за такий імунітет. Про це Супрун написала на своїй Facebook-сторінці.

Експерт нагадала, що колективний імунітет можна виробити двома способами - щепленням та хворобою більшості людей. До того ж Супрун зазначила, що другий спосіб ніколи не приносив ефективних результатів.

"Останній підхід дуже ризикований, адже передбачає безпосередній контакт людини з хворобою, багато з яких можуть призвести до ускладнень, смерті і створювати сильне навантаження на медичні системи. Варіант з "перехворіти" за участю практично всього населення країни ніколи не показав ефективних результатів", - написала Супрун.

Вона зазначила, що досягнення колективного імунітету не означає, що інфекція зникне. Вона все одно буде циркулювати частіше - серед дітей.

Уляна Супрун розповіла про одне місто, яке нібито набуло колективного імунітету у боротьбі з коронавірусом. Це бразильське місто Манаус.

На піку спалаху вірусом SARS-CoV-2 було інфіковано понад 44-52% населення одночасно. Вважають, що близько 66% населення міста переболіло. За кілька місяців (до кінця серпня) спалах буквально стих - в рази зменшилася кількість нових випадків. Вчені припустили, що Манаус набув колективного імунітету, але це виявилося не так. Зараз у місті знову зростає кількість заражень і смертей.

"Висновок з цього, що з вірусом SARS-CoV-2, колективний імунітет, отриманий таким шляхом, не працює. Ціна за такий імунітет - тисячі смертей. Зрештою, йдеться не лише про смертність. COVID-19 може викликати довготривалі наслідки, фінансові втрати і ментальні проблеми", - написала Супрун.

Експерт вкотре наголосила, що єдиним перевіреним і ефективним методом набуття колективного імунітету є вакцинація.

Як ми писали раніше, Уляна Супрун розповіла про втрату нюху при коронавірусі.