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Тысячи бронежилетов, машины и оружие. У Порошенко рассказали о 100 днях помощи защитникам

Фото: у Порошенко рассказали о 100 днях помощи защитникам (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтер Юрий Бирюков обнародовал отчет за 100 дней с начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украину.

Об этом волонтер написал в Facebook.

По его словам, Фонд Порошенко совместно с ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию" уже передали защитникам на фронт 2 585 шлемов, 2 750 бронежилетов, 49 пикапов, 12 грузовиков, 3 бронированные машины, 20 "Старлінків", 8 БПЛА AUTEL EVO II и 1 БПЛА POSEIDON, 79 генераторов, тысячи комплектов зимней и летней формы, другое снаряжение

Кроме того, 7000 продуктовых наборов передали вынужденным переселенцам и жителям деоккупированных территорий.

Он также поблагодарил всех неравнодушных украинцев, которые делают свои взносы в нашу общую победу.

В целом от начала широкомасштабного вторжения 24 февраля структуры Петра Порошенко передали помощи на 300 млн грн. Волонтеры ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по Оружию" также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.

Сейчас идет сбор средств на партию грузовиков Leyland DAF, на БПЛА H10 Poseidon Mk II и другую технику для украинских подразделений. Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.

"А еще мы слышали о пиаре. О том, что добро нужно делать тихо и никому ничего не говорить. О том, что важнее – вклад пенсионерки, которая берет 50 грн из своего скудного бюджета, чем багатосот миллионные выплаты Петра Порошенко. Так вот – видите того, кто советует вам "творить добро тихо" – он враг. Прямой и открытый враг, как и российский оккупант. О помощи надо рассказывать, показывая пример и привлекая других к такой же работе", – убежден Юрий Бирюков.

В целом от начала широкомасштабного вторжения 24 февраля структуры Петра Порошенко передали помощи на 300 млн грн. Волонтеры ОО "Дело общин" и "Res_Publika. Братья по Оружию" также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.

Сейчас идет сбор средств на партию грузовиков Leyland DAF, на БПЛА H10 Poseidon Mk II и другую технику для украинских подразделений. Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины