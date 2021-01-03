Тысячи больных: Кравчук сказал, почему отдал ядерные боеголовки России

Леонид Кравчук (фото: РБК-Украина)

В 1994 году Украина объявила об отказе от ядерного арсенала. Тогда соответствующий указ подписал Леонид Кравчук, которого до сих пор многие обвиняют в предательстве национальных интересов и ослаблении оборонного потенциала нашего государства.

Но, по словам первого президента, решение об отказе от ядерного статуса было вынужденной мерой из-за последствий Чернобыльской катастрофы, сказал Кравчук в интервью "Христя TALK" и добавил, что Украина могла передать ядерные боеголовки исключительно России.

"Последствия чернобыльской катастрофы уже тогда (в 1991 году - ред.) становились очевидными: тысячи больных, зараженная территория и так далее. Это заставило народных депутатов очень внимательно посмотреть на ядерные перспективы Украины", - заявил Кравчук.

Он отметил, что на территории нашей страны в начале 90-х находилось 175 ядерных шахт, которые якобы могли представлять огромную угрозу для миллионов украинцев.

"Это в десятки раз больше, чем Чернобыльская АЭС. Мы знали и возможные последствия, если вдруг не решить этот вопрос... Их нельзя было передать никому, кроме России, они там изготавливались", - сказал он.

Кроме того, подметил Кравчук, срок годности ядерных боеголовок истекал в 1997 году, поэтому власти "не могли ждать, когда они начнут неконтролируемо взрываться".

Леонид Кравчук высказался про ядерное оружие в Украине

Напомним, что ранее Кравчук отреагировал на заявление Зеленского о всеобщей мобилизации.

Также РБК-Украина сообщало, что Кравчук требует от РФ выполнить договоренности нормандского саммита в Париже.