Тысячи беби-боксов для новорожденных стоят на складе: что происходит

На складах компании, которая занимается комплектованием и развозкой беби-боксов (Пакеты малыша), застряли несколько тысяч коробок с товарами для новорожденных.

Как объясняет компания-поставщик, у них нет списка адресов, куда они должны доставить эти коробки и тормозит весь процесс Министерство социальной политики. Об этом в комментарии РБК-Украина представитель компании "Скай Трейд Украина" Елена Терещенко.

Именно эта фирма под контролем ООН (Управления Организации Объединённых Наций по обслуживанию проектов) занималась закупкой и комплектованием "пакетов малыша". Представитель компании уверяет, что бэби-боксы давно собраны и хранятся на складе.

"Все товары собраны и упакованы, мы ускорились настолько, насколько это возможно. Но столкнулись со следующей сложностью - Минсоцполитики не передает нам список адресов для развозки. Все готово, боксы вот уже неделю, как стоят на складе, но везти их просто некуда", - сообщила Терещенко.

По ее словам, на данный момент к отгрузке готовы 15 000 боксов (при среднестатистической рождаемости 25 000 малышей в месяц). Боксы собираются со скоростью приблизительно 1,5-2 тысячи штук в день.

"Комплектуются они все в Киевской области, а развозятся по всей Украине. И сейчас они все на складе в Киевской области. Но мы готовы развозить по всей стране уже сейчас", - отметила представитель ООО "Скай Трейд Украина".

Компания ожидает от Минсоцполитики список адресов для доставок и необходимое количество.

"Бэби-боксов закуплено примерно на 2 месяца (при среднестатистической рождаемости 25000 в месяц). Т.е. максимум в конце февраля уже должен состояться новый тендер. Пока что все идет к тому, что в марте боксы просто снова закончатся...", - прогнозирует Терещенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве социальной политики дали ответ, почему беби-боксы не выдают.

А также рассказывали о том, почему в январе начали задерживать "детские деньги" и другие выплаты.