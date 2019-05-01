Тяжелая потеря: под Донецком погиб боец ВСУ

Коллаж РБК-Украина

Причиной гибели воина ВСУ стала пуля снайпера

30 апреля в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области от пули снайпера погиб боец ВСУ. О боевых потерях сообщила пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила в социальной сети Facebook.

В сообщении указано: "30.04.19 в результате поражения вражеским снайпером, погиб наш собрат - Куцик Владимир, 1968 года рождения, житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области".

Отмечается, что солдат находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевую задачу. При изменении Владимиром позиции боевики открыли огонь из российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм и нанесли нашему защитнику ранение несовместимое с жизнью.

Под Донецком погиб боец ВСУ: (фото: facebook.com/24th.brigade)

Пользователи тут же принялись высказывать слова благодарность храброму бойцу, выразив сочувствие близким:

Горе, большое горе - слышать такую весть. Вечная и светлая память герою!

Не верится, что в наше село уже не вернется живым...

Семье - искреннее сочувствие! Крайне трудно смириться, держитесь!

Будем по тебе скучать...

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