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Тяжелая потеря: под Донецком погиб боец ВСУ

STYLERВойна    01.05.2019 - 13:05
Тяжелая потеря: под Донецком погиб боец ВСУ
Коллаж РБК-Украина

Причиной гибели воина ВСУ стала пуля снайпера

30 апреля в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области от пули снайпера погиб боец ВСУ. О боевых потерях сообщила пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила в социальной сети Facebook.

В сообщении указано: "30.04.19 в результате поражения вражеским снайпером, погиб наш собрат - Куцик Владимир, 1968 года рождения, житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области".

Отмечается, что солдат находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевую задачу. При изменении Владимиром позиции боевики открыли огонь из российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм и нанесли нашему защитнику ранение несовместимое с жизнью.

Тяжелая потеря: под Донецком погиб боец ВСУПод Донецком погиб боец ВСУ: (фото: facebook.com/24th.brigade)

Пользователи тут же принялись высказывать слова благодарность храброму бойцу, выразив сочувствие близким:

  • Горе, большое горе - слышать такую весть. Вечная и светлая память герою!
  • Не верится, что в наше село уже не вернется живым...
  • Семье - искреннее сочувствие! Крайне трудно смириться, держитесь! 
  • Будем по тебе скучать...

Напомним, что украинки трогательно поздравили воинов на передовой. На Пасху для военных женщины приготовили 600 пасок.

Ранее сообщалось, что за огонь на Пасху оккупанты крепко получили по зубам.

Мы писали, что молодой боец ВСУ пошел на фронт вслед за братом. Он отметил, что украинский народ должен объединится и перестать думать только о себе. 

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