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Важка втрата: під Донецьком загинув боєць ЗСУ

STYLERВійна    01.05.2019 - 13:05
Важка втрата: під Донецьком загинув боєць ЗСУ
Колаж РБК-Україна

Причиною загибелі воїна ВСУ стала куля снайпера

30 квітня в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області від кулі снайпера загинув боєць ВСУ. Про бойові втрати повідомила прес-службі 24 ОМБр імені короля Данила в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначено: "30.04.19 в результаті поразки ворожим снайпером, загинув наш побратим - Куцик Володимир, 1968 року народження, житель села Стоянов, Радехівського району Львівської області".

Наголошується, що солдат знаходився на спостережному посту опорного пункту взводу одного з підрозділів бригади та виконував бойове завдання. При зміні Володимиром позиції бойовики відкрили вогонь з російської снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм і завдали нашому захиснику поранення несумісні з життям.

Важка втрата: під Донецьком загинув боєць ЗСУПід Донецьком загинув боєць ВСУ: (фото: facebook.com/24th.brigade)

Користувачі тут же почали висловлювати слова вдячності хороброму бійцю, а також не забували про співчуття близьким:

  • Горе, велике горе - чути таку звістку. Вічна і світла пам'ять герою!
  • Не віриться, що в наше село вже не повернеться живим...
  • Родині - щире співчуття! Вкрай важко змиритися, тримайтеся!
  • Будемо сумувати за тобою...

Нагадаємо, що українки зворушливо привітали воїнів на передовій. На Великдень для військових жінки приготували 600 пасок.

Раніше повідомлялося, що за вогонь на Великдень окупанти міцно отримали по зубах.

Ми писали, що молодий боєць ВСУ пішов на фронт слідом за братом. Він зазначив, що український народ повинен об'єднатися і перестати думати тільки про себе.

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