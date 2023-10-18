Twitter став платним. Хто і скільки має платити

X (Twitter), як і обіцяв Ілон Маск, став платним для нових користувачів соціальної мережі. Щоправда, поки що лише у двох країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на повідомлення, опубліковане офіційним сайтом техпідтримки X.
Платну версію було розроблено, щоб знизити кількість спаму, маніпуляцій та активності ботів, зокрема. Наразі платну версію тестують для нових облікових записів у мережі в Новій Зеландії та на Філіппінах.
Перевірка відбувається таким чином:
Тестова вартість підписки становить один долар на рік.
Річна плата варіюється від восьми до 115 доларів США залежно від країни та місцевої валюти. Крім того, вартість залежить і від того, на якому пристрої ви використовуєте новоспечений Х.
Розгляньмо вартість у кількох країнах:
Для України розцінки в гривнях такі:
Скриншот
Користувачі з підпискою зможуть публікувати контент, лайкати публікації, відповідати, повторно публікувати та цитувати публікації інших акаунтів, робити закладки.
Якщо ж ви не бажаєте оформити підписку, тоді зможете лише читати дописи, дивитися відео та стежити за обліковими записами. Усі інші функції для вас будуть заблоковані.
Раніше ми розповідали, як українські компанії покидали Twitter (X) через неадекватність Ілона Маска.