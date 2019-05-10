Я твоя мама, не надо: в Николаеве мужчина выбросил с балкона собственную мать

Выбросил мать с балкона (Коллаж РБК-Украина)

Сын сбросил родную мать с седьмого этажа

В Николаеве произошла жуткая трагедия – мужчина выбросил с балкона 7-го этажа собственную мать. Соседи слышали, как она просила его этого не делать, пишут "Новости N".

Инцидент произошел в четверг вечером, 9 мая, на проспекте Центральном в Николаеве. Около 10 часов вечера соседи, которые находились во дворе, услышали ссору, которая происходила на 7 этаже дома. После криков на балкон вышли два человека, и очевидцы слышали женский голос, который повторял: "Сыночек, я твоя мама, не надо…".

После этого свидетели происшествия подошли ближе к дому и увидели женщину, которая повисла на перилах балкона, а мужчина пытался оторвать ее руки от перил. Ему это удалось, и женщина полетела вниз.

На место происшествия немедленно вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, однако врачи помочь пострадавшей уже не смогли – она скончалась на месте от полученных травм.

Полиция задержала сына погибшей, Спартака, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он уже был ранее судим.

Мужчина выбросил с балкона собственную мать (novosti-n.org)

Выяснилось, что Спартак был настоящим проклятием всего дома. Соседи рассказали, что он постоянно устраивал пьяные дебоши, избивал родную мать, свою сожительницу, угрожал соседям, переворачивал мусорные баки во дворе и нападал на прохожих.

На дебошира постоянно жаловались и практически еженедельно его забирали патрульные в Центральный райотдел, но через несколько часов снова выпускали.

Когда соседи сказали полиции, что "он рано или поздно убьет кого-нибудь", в полиции ответили: "Когда убьет, тогда и приходите".

В Николаеве сын выбросил с балкона собственную мать (YouTube/Новости-N)

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