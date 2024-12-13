"Тут весело і можна грати": Фонд Ахметова провів новорічну акцію для дітей-переселенців із Маріуполя у Дніпрі

Яскраве дійство розгорнулося в гуртожитку, одному з тих, що створювалися у Дніпрі за ініціативою #ЯМаріупольЖитло - Фонд Ріната Ахметова є партнером цього проєкту. Там проживає дуже багато дітей, у лічені хвилини просторий хол наповнився музикою, галасом і веселощами.

"Це тільки початок: аналогічні свята пройдуть і в інших закладах по всій Україні: дитячих будинках сімейного типу, у центрах "ЯМаріуполь" тощо", - підкреслює Михайло Катеринчак, менеджер проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Хлопчики й дівчатка знайомилися із казковими персонажами, відгадували загадки, змагалися у конкурсах і раділи маленьким сюрпризам.

"Я сама колись вела новорічні свята, тож для мене це приємні спогади. Я рада, що у наших дітей теж є такі корисні й веселі заходи. Вони допомагають вивільнити емоції, а не стримувати їх у собі", - розповідає одна із матусь.

І додає, що для малечі це важливіше, ніж може здаватися, адже пережиті події залишили глибокі травми, які нагадуватимуть про себе довго.

"Ми танцювали, співали, грали у сніжки із паперу, веселилися і подарунки отримували. Мені найбільше сподобалося кидатися сніжками. А взагалі я Новорічні свята люблю, бо там весело, можна грати, дають іграшки і солодощі", - ділиться враженнями маленька Ніколь.

Новорічна акція є частиною масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям", яка системно надає всебічну допомогу дітям України. Це - один з пріоритетних напрямків допомоги Фонду Ріната Ахметова. За час роботи Фонд Ріната Ахметова підтримав понад 5 млн дітей.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям!" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також мають можливість розвиватися та реалізувати свої мрії.