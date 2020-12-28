Турция будет требовать у туристов отрицательные ПЦР-тесты: появилось уточнение

Турция будет требовать у пассажиров отрицательные ПЦР-тесты (Фото: Getty Images)

Турция начнет требовать у всех пассажиров авиарейсов отрицательные тесты на коронавирус, это связано с ухудшением ситуации по коронавирусу во всем мире и обнаружении нового штамма в Британии.

Изначально сообщалось, что тесты с туристов начнут требовать с понедельника, 28 декабря. Однако, как сообщает национальный авиаперевозчик Turkish Airlines, Минздрав Турции отложил введение этой нормы до 30 декабря. Также уточняется, что по решению Минздрава, отрицательный тест на COVID-19 должны будут предоставить пассажиры, которые прибывают в страну воздушными, наземными или морскими путями.

"Пассажиры, летящие в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не потребуется", - говорится в сообщении на сайте Turkish Airlines.

Кроме того, указано, что транзитные пассажиры должны учитывать правила страны конечного прибытия с точки зрения требования ПЦР-тестов, возрастных ограничений и разницы во времени. Пассажиры, которые не предоставят отрицательный результат ПЦР-теста (в печатном или электронном виде), не будут допущены к рейсу.

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