Туреччина буде вимагати у туристів негативні ПЛР-тести: з'явилося уточнення

Туреччина буде вимагати у пасажирів негативні ПЛР-тести (Фото: Getty Images)

Туреччина почне вимагати у всіх пасажирів авіарейсів негативні тести на коронавірус, це пов'язане з погіршенням ситуації з коронавірусу у всьому світі та виявленням нового штаму в Британії.

Спочатку повідомлялося, що тести з туристів почнуть вимагати з понеділка, 28 грудня. Однак, як повідомляє національний авіаперевізник Turkish Airlines, МОЗ Туреччини відклав введення цієї норми до 30 грудня. Також уточнюється, що за рішенням МОЗ, негативний тест на COVID-19 повинні будуть надати пасажири, які прибувають в країну повітряними, наземними або морськими шляхами.

"Пасажири, які летять в Туреччину або іншу країну через Туреччину, повинні пред'явити довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену не раніше ніж за 72 години до польоту. Правило набирає чинності з 12:00 30 грудня 2020 року за місцевим часом. Пасажирам віком до 6 років довідка не потрібна", - йдеться в повідомленні на сайті Turkish Airlines.

Крім того, зазначено, що транзитні пасажири повинні враховувати правила країни кінцевого прибуття з точки зору вимоги ПЛР-тестів, вікових обмежень і різниці в часі. Пасажири, які не нададуть негативний результат ПЛР-тесту (у друкованому або електронному вигляді), не будуть допущені до рейсу.

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