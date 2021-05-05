В Турции снова засветились украинки: устроили "обнаженку" на яхте

Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавсредства.

Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогу всех девушек из Украины отпустили.

В Турции украинки снимались обнаженные (фото: Pavlovsky News)

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в "Paper News" и нас задержала полиция, - рассказала девушка на видео.

Также на видео украинка советуем всем девушкам, которые хотят сниматься обнаженными, не отмечать свою локацию, а тщательно скрываться.

Украинка из Турции рассказала подробности скандала