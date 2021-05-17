В Турции пропала жительница Одессы: родные подозревают похищение

Жительница Одессы исчезла в горах Анталии, Турция. Родные 42-летней женщины подозревают, что ее похитили. Яна Кривошея отправилась в Турцию на отдых на майские праздники и перестала выходить на связь 2 мая.

Украинка отправилась в Турцию отдыхать одна

Одесситка Яна Кривошея поехала в Турцию отдыхать одна. Она объяснила, что хочет отдохнуть от людей и насладиться природой. Яна – любительница альпинизма и поэтому выбрала для отпуска горы в Анталии. Последний раз она выходила на связь 2 мая, она отправила маме сообщение в вайбере: "Я на вершине". После этого о ее местонахождении ничего не известно.

В Турции исчезла украинская туристка Яна Кривошея (Фото: 048.ua)

Что удалось узнать родственникам

С помощью гугл-аккаунта Яны, родным удалось выяснить, что она собиралась подняться на гору Geyik Sivrisi высотой 1715 метров. Вернуться в Украину Яна Кривошея должна была 10 мая, но в аэропорту она так и не появилась, и в самолет не села.

Родные уже обратились в полицию Турции с заявлением о пропаже. Поиски начались 11 мая и на горе начала работать бригада спасателей. 12 мая в Турцию прилетел брат Яны.

Версий у полиции несколько

Женщину разыскивают родственники, полиция и волонтеры. Уже прочесали все ее возможные маршруты, но никаких следов Яны не обнаружили. Сейчас рассматриваются такие версии:

Заблудилась, упала в неизвестном пока месте

Поехала на другую гору лазить (маловероятно)

Похищение

Третья версия пока остается самой вероятной, хотя полиция Турции отрабатывает ее меньше всего. По некоторым данным, турецкая полиция не очень любит заниматься подобными делами. Наводит на такую версию и информация о том, что 4 мая телефон Яны включали в 90 км от ее места исчезновения.

"Чего, несмотря на все мои мольбы, не сделали полиция и спасатели. 1. Никто не помог в отслеживании контактов сестры на маршруте. Уже восемь дней турки не могут получить доступ к телефонам! В горах не так много активных телефонных номеров – можно составить список туристов. 2. Никто "не отмотал" контакты сестры от аэропорта Анталии. Она была одна. Кто ее вез? С кем говорила, номера машин, гостиница, никто не узнал, с кем контактировала. 3. Никто не отрабатывает включение телефона 4 мая на расстоянии 90 км от места пропажи", - рассказал брат пропавшей женщины Вячеслав.

У Яны в Одессе остался 18-летний сын, который также подал заявление о пропаже в местное отделение Национальной полиции.

Родные просят связаться с ними, если есть хоть какая-нибудь информация о пропавшей Яне Кривошее по номеру: 095 32 34 107.