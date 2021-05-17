В Турции пропала жительница Одессы: родные подозревают похищение
Жительница Одессы исчезла в горах Анталии, Турция. Родные 42-летней женщины подозревают, что ее похитили. Яна Кривошея отправилась в Турцию на отдых на майские праздники и перестала выходить на связь 2 мая.
Детали рассказали в материале 048.ua со ссылкой на информацию от родственников.
Украинка отправилась в Турцию отдыхать одна
Одесситка Яна Кривошея поехала в Турцию отдыхать одна. Она объяснила, что хочет отдохнуть от людей и насладиться природой. Яна – любительница альпинизма и поэтому выбрала для отпуска горы в Анталии. Последний раз она выходила на связь 2 мая, она отправила маме сообщение в вайбере: "Я на вершине". После этого о ее местонахождении ничего не известно.
В Турции исчезла украинская туристка Яна Кривошея (Фото: 048.ua)
Что удалось узнать родственникам
С помощью гугл-аккаунта Яны, родным удалось выяснить, что она собиралась подняться на гору Geyik Sivrisi высотой 1715 метров. Вернуться в Украину Яна Кривошея должна была 10 мая, но в аэропорту она так и не появилась, и в самолет не села.
Родные уже обратились в полицию Турции с заявлением о пропаже. Поиски начались 11 мая и на горе начала работать бригада спасателей. 12 мая в Турцию прилетел брат Яны.
Версий у полиции несколько
Женщину разыскивают родственники, полиция и волонтеры. Уже прочесали все ее возможные маршруты, но никаких следов Яны не обнаружили. Сейчас рассматриваются такие версии:
- Заблудилась, упала в неизвестном пока месте
- Поехала на другую гору лазить (маловероятно)
- Похищение
Третья версия пока остается самой вероятной, хотя полиция Турции отрабатывает ее меньше всего. По некоторым данным, турецкая полиция не очень любит заниматься подобными делами. Наводит на такую версию и информация о том, что 4 мая телефон Яны включали в 90 км от ее места исчезновения.
"Чего, несмотря на все мои мольбы, не сделали полиция и спасатели. 1. Никто не помог в отслеживании контактов сестры на маршруте. Уже восемь дней турки не могут получить доступ к телефонам! В горах не так много активных телефонных номеров – можно составить список туристов. 2. Никто "не отмотал" контакты сестры от аэропорта Анталии. Она была одна. Кто ее вез? С кем говорила, номера машин, гостиница, никто не узнал, с кем контактировала. 3. Никто не отрабатывает включение телефона 4 мая на расстоянии 90 км от места пропажи", - рассказал брат пропавшей женщины Вячеслав.
У Яны в Одессе остался 18-летний сын, который также подал заявление о пропаже в местное отделение Национальной полиции.
Родные просят связаться с ними, если есть хоть какая-нибудь информация о пропавшей Яне Кривошее по номеру: 095 32 34 107.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции погибла пара студентов из Украины.