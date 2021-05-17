У Туреччині зникла мешканка Одеси: рідні підозрюють викрадення

Мешканка Одеси зникла в горах Анталії, Туреччина. Рідні 42-річної жінки підозрюють, що її викрали. Яна Кривошея вирушила до Туреччини на відпочинок на травневі свята і перестала виходити на зв'язок 2 травня.

Українка вирушила до Туреччини відпочивати одна

Одеситка Яна Кривошея поїхала до Туреччини відпочивати одна. Вона пояснила, що хоче відпочити від людей і насолодитися природою. Яна - любителька альпінізму і тому вибрала для відпустки гори в Анталії. Останній раз вона виходила на зв'язок 2 травня, вона відправила мамі повідомлення в вайбері: "я на вершині". Після цього про її місцезнаходження нічого не відомо.

У Туреччині зникла Українська туристка Яна Кривошея (Фото: 048.ua)

Що вдалося дізнатися родичам

За допомогою гугл-аккаунта Яни, рідним вдалося з'ясувати, що вона збиралася піднятися на гору Geyik Sivrisi висотою 1715 метрів. Повернутися в Україну Яна Кривошея повинна була 10 травня, але в аеропорту вона так і не з'явилася, і в літак не сіла.

Рідні вже звернулися в поліцію Туреччини із заявою про зникнення. Пошуки почалися 11 травня і на горі почала працювати бригада рятувальників. 12 травня до Туреччини прилетів брат Яни.

Версій у поліції кілька

Жінку розшукують родичі, поліція та волонтери. Вже прочесали всі її можливі маршрути, але ніяких слідів Яни не виявили. Зараз розглядаються такі версії:

Заблукала, впала в невідомому поки місці

Поїхала на іншу гору лазити (малоймовірно)

Викрадення

Третя версія поки залишається найімовірнішою, хоча поліція Туреччини відпрацьовує її найменше. За деякими даними, турецька поліція не дуже любить займатися подібними справами. Наводить на таку версію й інформація про те, що 4 травня телефон Яни включали в 90 км від її місця зникнення.

"Чого, попри на всі мої благання, не зробили поліція і рятувальники. 1. Ніхто не допоміг у відстеженні контактів сестри на маршруті. Вже вісім днів турки не можуть отримати доступ до телефонів! У горах не так багато активних телефонних номерів - можна скласти список туристів. 2. Ніхто "не відмотав" контакти сестри від аеропорту Анталії. Вона була одна. Хто її віз? З ким говорила, номери машин, готель, ніхто не дізнався, з ким контактувала. 3. Ніхто не відпрацьовує включення телефону 4 травня на відстані 90 км від місця зникнення", - розповів брат зниклої жінки В'ячеслав.

У Яни в Одесі залишився 18-річний син, який також подав заяву про зникнення в місцеве відділення Національної поліції.

Рідні просять зв'язатися з ними, якщо є хоч якась інформація про зниклу Яну Кривошею за номером: 095 32 34 107.