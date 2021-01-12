Туристы просят не закрывать Буковель: "завидуйте молча, задолбали со своим локдауном"

Буковель в локдаун трещит по швам из-за наплыва туристов. Огромные очереди на подъемники, люди без масок - вот такая сейчас ситуация в одном из любимых мест отдыха украинцев.

Как сообщается в сюжете "Фактов ICTV", кафе, рестораны, рынки, сувенирные магазины доступны для клиентов в Буковеле.

Сами отдыхающие говорят, что на свежем воздухе вполне можно находиться без масок и вообще их это мало волнует.

Что происходит в Буковеле во время локдауна

На курорте можно наблюдать сотни туристов, которые толпятся возле друг друга. Они просто игнорируют социальную дистанцию и ношение масок. Олег из Львова говорит, что о карантинных ограничениях здесь все забывают, ведь очереди на подъемники огромные, здесь просто не до этого.

"Вы это прекращайте. Завидуйте молча! Весь интернет раздули своим локдауном. Я уже давно переболела и жива", - такие высказывания можно услышать на курорте от пожилой женщины.

Одна работница местного отеля рассказала, что на курорте не штрафуют за отсутствие маски. Людей просят ее надеть, объясняют.

Также отмечается, что все заведения общественного питания тут "забиты" людьми. Украинцы с удовольствием пьют горячий глинтвейн в многочисленных кафе.

Кстати, цены здесь совсем недемократические. За борщ в хлебе просят 180 гривен, за стакан глинтвейна - 90.

Как проходит локдаун в Буковеле

Как мы писали ранее, появились новые фото из Буковеля, а люди хвалят рестораны и ларечки.