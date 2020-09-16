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На турецком курорте пьяные россиянки избили медсестру: детали скандала

Среда 16 сентября 2020 13:44
На турецком курорте пьяные россиянки избили медсестру: детали скандала
В Турции поскандалили пьяные россиянки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

На турецком курорте россиянки отличились недекватным поведением

В пятивездочном отеле Турции разразился скандал. Там устроили пьяный дебош две женщины из России. У одной из них заболела нога и она с подругой решила пойти к медсестре в отеле. Отметим, что дамы находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Когда они пришли в медпункт, медсестра попросила надеть женщин маски, но им это очень не понравилось. Они начали кричать, а одна из них бросила тапком в медицинскую сестру.

При этом россиянки оскорбляли медика и матерились. После этого в конфликт вмешался врач и позвонил в полицию. На место ЧП прибыли правоохранители и увезли женщин. Медсестра написала на россиянок заявление. Отметим, что у медсестры в больнице диагностировали травму глаза.

Видео можно посмотреть здесь.

Сейчас неизвестно, отпустила ли полиция пьяных женщин в отель и какой суммой штрафа они отделались.

Как мы ранее писали, в Турции мужчины неблагоприятно отзываются о туристках из России, ведь многие из них едут на курорты этой страны в поисках "богатого жениха".

Напомним также, что если вы собираетесь в отпуск в Турцию, то нужно знать несколько важных деталей.

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